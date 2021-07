M5s: statuto, sede legale a Roma, due contrassegni utilizzabili autonomamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione Movimento 5 stelle ha sede legale in Roma, attualmente in via di Campo Marzio, numero 46. È quanto si legge nell’articolo 1 del nuovo statuto del M5s su denominazione, sede e simbolo, in cui si precisa che “l’Assemblea può deliberare il trasferimento della sede legale dell’Associazione in un Comune diverso dal Comune di Roma Capitale”. “È facoltà del presidente – prosegue l’articolo – trasferire la sede legale dell’Associazione nell’ambito del Comune di Roma ed istituire e/o sopprimere eventuali sedi operative ed uffici di rappresentanza, nonché autorizzare, anche emanando linee guida generali, spazi di lavoro fisici e/o digitali per gli iscritti del Movimento”. (segue) (Rin)