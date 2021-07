© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con Conte, il M5s dovrà essere compatto e praticare la Politica con la P maiuscola. Non possiamo accettare che alcune nostre riforme vengano cancellate: va prolungato il Superbonus per gli edifici e rafforzato il Reddito di cittadinanza. Su queste misure non possiamo arretrare. Ora uniti su temi e organizzazione". È quanto scrive sui social il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. (Rin)