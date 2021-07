Latina: Mauri-Rieti-Vanzini (Pd), errore dimissioni Zuliani, Pd è pronto a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comunità del Pd di Latina oggi ha appreso da un comunicato alla stampa dell'uscita di Nicoletta Zuliani dal Gruppo del Pd in Comune e del suo ingresso nel gruppo Misto. È una scelta che può aver sorpreso molti ma che non era del tutto inaspettata. Le ultime uscite pubbliche promosse da Nicoletta e alcune prese di posizione lasciavano intuire che stesse maturando una scelta simile. Una scelta che non condividiamo perché pensiamo che sia sbagliata nel merito e che manchi di generosità verso gli iscritti, i militanti e gli elettori del Pd che stanno affrontando con determinazione, coraggio e spirito innovativo una fase per noi oggettivamente delicata". È quanto dichiarano Matteo Mauri, commissario Pd provinciale di Latina; Franca Rieti, segretaria cittadina Pd Latina e Stefano Vanzini, vicesegretario cittadino Pd Latina. (segue) (Com)