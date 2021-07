Imprese: Osservatorio “Mass media”, benefici per chi investe in comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro giovani su dieci considerano la qualità dell’innovazione delle imprese pugliesi poco sufficiente o del tutto insufficiente, mentre sono solo poco più di due su dieci esprimono una valutazione positiva. Il giudizio peggiora poi sulla qualità della comunicazione delle aziende. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’Osservatorio “Mass media, società e mercato”, che ha avviato nel mese di maggio la prima indagine sul tema della percezione che i giovani laureati hanno delle imprese pugliesi. L’Osservatorio nasce da un progetto del Centro Studi Comunicare l’Impresa, in sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’indagine, si legge in una nota, ha l’obiettivo di analizzare non le caratteristiche delle imprese pugliesi, ma la percezione che ne hanno i giovani laureati. Infatti, nonostante le note criticità, numerose aziende del territorio sono dotate di reti estese a livello nazionale e internazionale e protagoniste di un elevato livello di innovazione, impegnando spesso un numero importante di risorse umane. Questi dati, però, appaiono dissonanti con i numeri elevati di giovani laureati pugliesi che lasciano la regione per cercare lavoro soprattutto nel Nord Italia o all’estero. (segue) (com)