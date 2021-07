Business news: Uzbekistan-Iran, firmato accordo da 5 milioni di dollari nel settore tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del distretto uzbeko di Kitab ha firmato a Teheran un accordo da 5 milioni di dollari con la società iraniana Payam Gostar Tejerat Farda per l’esportazione nella Repubblica islamica di prodotti tessili. Lo riferisce l’agenzia di stampa uzbeka “Dunyo”, secondo cui la delegazione, guidata dal vice governatore Bahtiyor Karimov, si è recata anche nella provincia di Mozandaran, dove ha incontrato rappresentanti della compagnia North Industrial Marine Coating. È stato raggiunto anche un accordo per l’organizzazione della visita di una delegazione iraniana nella regione uzbeka di Kashkadarya il prossimo agosto per l’attuazione di un progetto congiunto. La delegazione uzbeka ha poi partecipato a una tavola rotonda a Teheran con l’Associazione dei produttori e degli esportatori dell’industria tessile, con l’obiettivo di espandere la cooperazione economica e commerciale bilaterale. Dopo il raggiungimento dell’accordo con la Payam Gostar Tejarat Farda, la delegazione si è recata in vista al Gruppo industriale Ams, dove si è parlato della realizzazione di un progetto congiunto per la costruzione di un impianto di produzione di ghiaia e sabbia nel distretto di Kitab. (Res)