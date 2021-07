Business news: Cina-India, scambi commerciali in aumento del 62 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio bilaterale tra Cina e India ha raggiunto un valore di 57,48 miliardi di dollari nel primo semestre, con un aumento del 62,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonostante la pandemia di coronavirus e le tensioni legate alla disputa nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferiscono le Dogane cinesi. Le esportazioni indiane in Cina hanno totalizzato 14,724 miliardi di dollari, con un incremento del 69,6 per cento; quelle cinesi in India 42,755 miliardi di dollari, il 60,4 per cento in più su base annua. Nel 2020 l’interscambio commerciale tra i due Paesi è stato di 77,67 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 85,47 miliardi di dollari del 2019. (Cip)