Business news: Kazakhstan, gruppo edile Kazstroyservice costituisce joint venture con tedesca Kca Deutag

- Il principale gruppo edile kazakho, Kazstroyservice, ha finalizzato una joint venture con la società di perforazione tedesca Kca Deutag, un’operazione che consentirà alle due società di aumentare le loro capacità di manovra in Asia centrale. Lo riferisce il portale “Upstream Online”. L’azienda tedesca deterrà una partecipazione del 51 per cento nella joint venture e offrirà servizi di trivellazione in Kazakhstan puntando a i tre principali giacimenti petroliferi del Paese: Tengiz, Karachaganak e Kashagan. L'impresa sarà responsabile delle attività di ingegneria, approvvigionamento e del leasing degli impianti di perforazione, nonché delle loro operazioni e manutenzione, aggiornamenti e modifiche. (Res)