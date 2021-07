Business news: Vietnam, compagnia aerea di bandiera riprende voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vietnam Airlines (Vna), la compagnia aerea di bandiera vietnamita, ha annunciato la ripresa dei voli internazionali per soddisfare innanzitutto le richieste dei connazionali che vogliono recarsi all’estero per motivi di studio e di lavoro e di quelli che vogliono rientrare in patria. Vna riattiverà collegamenti verso destinazioni asiatiche, europee e australiane. In particolare, sono in programma le tratte Ho Chi Minh City - Sydney e ritorno ogni giovedì e sabato dal 15 luglio; quella Ho Chi Minh City - Melbourne con partenza il martedì e ritorno il giovedì dal 20 luglio. Per quanto riguarda l’Europa, i voli da Hanoi per Francoforte riprenderanno il 25 luglio e quelli per Londra il 13 agosto. In Asia il volo Hanoi-Tokyo sarà il primo a riprendere dal 17 luglio; a seguire, il primo agosto, quello Hanoi-Bangkok. (Fim)