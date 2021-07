Business news: Cina, società tecnologiche firmano convenzione sull'autodisciplina antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alibaba, Tencent e ByteDance sono tra le 33 aziende tecnologiche cinesi che hanno firmato collettivamente una convenzione sull'autodisciplina antitrust in seguito alla crescente pressione normativa di Pechino. Lo ha reso noto l'Internet society of China, l'organizzatore della conferenza presso cui il gruppo di società, che comprende anche Huawei, Baidu, JD.com e iFlyTek, ha firmato la convenzione sulla concorrenza leale, la protezione dei consumatori e il rafforzamento dell'innovazione. La Convenzione sull'autodisciplina degli operatori della piattaforma Internet impedirà alle aziende tecnologiche di impegnarsi in diversi tipi di pratiche contro la concorrenza, comuni nel settore del commercio elettronico per cui i commercianti spesso sono costretti a scegliere una sola piattaforma come canale di distribuzione esclusivo. Per tale questione, il colosso Alibaba, proprietario del quotidiano "South China Morning Post", è stato multato per 18,2 miliardi di yuan (2,82 miliardi di dollari) lo scorso aprile per comportamenti monopolistici, mentre il gigante dei servizi online Meituan è ancora sotto inchiesta antitrust. (Cip)