Business news: connettività regionale, Usa raggiungono intesa con Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan

- I rappresentanti di Stati Uniti, Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan hanno raggiunto un’intesa di massima sulla formazione di una nuova piattaforma diplomatica quadrilaterale incentrata sul rafforzamento della connettività regionale. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa attraverso un comunicato. L’intesa è giunta durante una conferenza internazionale sul tema organizzata a Tashkent dal presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, alla presenza dei leader dell’Asia centrale e meridionale e di rappresentanti di Stati Uniti, Unione europea (per l’Italia ha partecipato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano) e organizzazioni internazionali. “Le parti considerano la pace e la stabilità a lungo termine in Afghanistan cruciale per la connettività regionale”, si legge nel comunicato. “Riconoscendo la storica opportunità di aprire fiorenti rotte commerciali interregionali, le parti intendono cooperare per espandere il commercio, per costruire nuovi collegamenti e per rafforzare i rapporti tra le imprese”. I rappresentanti dei quattro Paesi hanno deciso di incontrarsi nei mesi prossimi per determinare le modalità di cooperazione “in comune accordo”. (Nys)