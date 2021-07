Giustizia: Conte, siamo per processi veloci ma non accetteremo soglie di impunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s, ha sottolineato che “siamo quelli che vogliono i processi veloci, ma che non accetteranno mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai, ad esempio – ha aggiunto – che il processo per il crollo del Ponte Morandi possa rischiare l’estinzione”.(Rin)