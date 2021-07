Usa: immigrazione, Biden definisce profondamente deludente sentenza contro programma Daca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “profondamente deludente” la sentenza con la quale il giudice federale Andrew Hanen ha ordinato lo stop al programma Deferred action for childhood arrivals (Daca), la politica migratoria adottata dall’amministrazione di Barack Obama che permetteva a persone entrate irregolarmente negli Stati Uniti da minorenni (i cosiddetti “dreamers”) di ottenere un rinvio biennale dell’espulsione e di essere considerati idonei per un permesso di lavoro. Lo ha dichiarato in un comunicato il presidente Joe Biden, spiegando che il programma Daca “ha permesso a centinaia di migliaia di giovani immigrati di restare negli Stati Uniti, di vivere, studiare e lavorare nelle nostre comunità” e come la decisione del giudice Hanen “releghi migliaia di giovani immigrati a un futuro incerto”. (segue) (Nys)