Usa: immigrazione, Biden definisce profondamente deludente sentenza contro programma Daca (2)

- Il capo della Casa Bianca ha anche annunciato che il dipartimento di Giustizia intende fare appello contro la sentenza per “proteggere e rafforzare il Daca”. “Come la corte ha riconosciuto, il dipartimento della Sicurezza nazionale intende inoltre varare nuove regole riguardanti il Daca nel prossimo futuro”. Ora, secondo Biden, la palla passa al Congresso, che dovrà “assicurare una soluzione permanente garantendo un percorso di cittadinanza per i ‘dreamer’ che fornirà la certezza e la stabilità di cui questi giovani hanno bisogno”. “Ho più volte invitato il Congresso ad approvare l’American dream and promise act, ora rinnovo quell’appello con la più grande urgenza”, ha concluso Biden. Secondo il giudice Hanen, l'amministrazione dell'allora presidente Barack Obama non aveva l'autorità legale per concedere deroghe all'espulsione e permessi di lavoro agli immigrati privi di documenti giunti negli Usa da bambini. (Nys)