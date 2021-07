Imprese: Osservatorio “Mass media”, benefici per chi investe in comunicazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche su questi temi verterà il convegno “Comunicare l’impresa in Puglia”, un vero e proprio talk show, che si inserisce nel quadro di un percorso avviato trent’anni fa dal Centro Studi Comunicare l’Impresa e che rappresenta un’occasione di confronto tra alcuni ‘capitani d’impresa pugliesi’ protagonisti sul territorio, che si misurano sulle strategie di comunicazione e di innovazione, illustrando mezzi adottati e idee e risultati conseguiti, spesso in un’ottica di internazionalizzazione della propria impresa, a partire dall’analisi delle proprie case-histories. L’appuntamento è per il prossimo 13 dicembre: una intensa giornata con quattro diversi tavoli di lavoro presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi “Aldo Moro” prevede il coinvolgimento di imprenditori, docenti universitari e professionisti della comunicazione. Protagonisti della giornata saranno anche i mass media, analizzati come veri elementi strategici su cui investire: i media – tra l’altro - hanno la possibilità di mettersi in rete con l’Osservatorio, attraverso una convenzione gratuita. I giovani laureati e laureandi infine saranno un’altra parte attiva dell’evento in quanto promotori di idee innovative e di nuove strategie; per la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici al convegno saranno concessi crediti formativi universitari. A tutti coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Un’occasione di stimolo per il territorio e uno sforzo concertato per la diffusione della cultura d’impresa che vuole essere anche un contributo concreto alla crescita della nostra regione. (com)