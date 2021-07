Business news: Cina nega rischi per attività finanziarie straniere a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale si oppone all'interferenza degli Stati Uniti negli affari interni e respinge gli avvertimenti di Washington alle società statunitensi sui rischi delle attività ad Hong Kong. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in conferenza stampa, rispondendo al governo Usa che questa settimana avviserà le aziende dei crescenti rischi di operare nell'ex colonia britannica a causa del crescente controllo della Cina. Secondo fonti interne all'amministrazione sentite dal quotidiano britannico "Financial Times", infatti, le minacce al lavoro delle imprese straniere a Hong Kong includerebbero la capacità del governo cinese di avere accesso ai dati custoditi a Hong Kong e una nuova legge che permette a Pechino di imporre sanzioni contro chiunque consenta a potenze straniere di installarsi nel territorio contro il volere di gruppi cinesi e funzionari del Partito comunista. L'avvertimento del presidente Joe Biden sarebbe quindi una risposta indiretta all'azione repressiva del governo di Pechino sui movimenti pro democrazia, e nuove sanzioni dovrebbero essere annunciate contestualmente. Al centro dell'interesse di Washington vi sarebbe allo stesso modo la volontà di sanzionare il presunto genocidio compiuto dal governo cinese ai danni della minoranza musulmana uigura nella regione dello Xinjiang. "Pechino respinge le accuse di genocidio e lavoro forzato nello Xinjiang e afferma che le sue politiche sono necessarie per eliminare i separatisti e gli estremisti religiosi", ha dichiarato su questo punto il portavoce del ministero degli Esteri. (Cip)