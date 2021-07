Business news: Kazakhstan, indice produzione industriale cresce del 101,5 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di produzione industriale del Kazakhstan è cresciuto nel primo semestre del 2021 del 101,5 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Lo indicano i dati pubblicati dall’agenzia ufficiale di statistica nazionale. L’incremento della produzione ha riguardato in particolare i prodotti alimentari, il tabacco, la gomma e la plastica. In aumento anche la produzione dell’industria metallurgica e dell’ingegneria meccanica, oltre che quella di minerali non metallici, prodotti chimici e farmaceutici. Secondo l’agenzia è invece calata la produzione di carbone, petrolio greggio e gas naturale. Nel periodo gennaio-giugno 2021 sono state prodotte 42,4 milioni di tonnellate di greggio, in diminuzione del 5,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020; 62,8 milioni di tonnellate di minerale di rame (+23,5 per cento); 2,2 milioni di tonnellate di carburante (+6,1 per cento). La produzione di prodotti laminati piatti è aumentata a 1,4 milioni di tonnellate (+21,6 per cento), quella di elettricità a 57,3 miliardi di kilowattora (+7,2 per cento), quella di farina a 1,6 milioni di tonnellate (+2,7 per cento). (Res)