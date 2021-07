Business news: Cina, atterrato a Nanchino volo speciale con a bordo imprenditori e maestranze italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato questa mattina a Nanchino il primo volo speciale charter organizzato dall’ambasciata d’Italia a Pechino con l’aiuto della Camera di commercio italiana in Cina. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. A bordo circa 300 passeggeri, per lo più imprenditori e maestranze italiani, nonché loro famigliari. All’aeroporto i passeggeri sono stati accolti dalla console Alessandra Palumbo, del consolato generale d’Italia in Shanghai, e dall’imprenditore Ermanno Vitali, in rappresentanza della Camera di commercio. Si tratta del primo volo speciale organizzato quest’anno dall’Italia. Ne seguiranno altri due ad agosto e settembre. Analogamente a quanto fatto nel 2020 quando rientrarono quasi mille tra imprenditori italiani e loro famigliari, i voli charter rappresentano un concreto sostegno ai connazionali e alla comunità imprenditoriale italiana che ha necessità di viaggiare da e per la Cina. Oltre ai voli charter, la Farnesina e l'ambasciata a Pechino stanno lavorando con le autorità cinesi per una soluzione più strutturata volta soprattutto a incrementare il numero di rotte aeree dirette tra i due Paesi. (Com)