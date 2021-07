Business news: India, inflazione all’ingrosso al 12,07 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa leggermente a giugno, al 12,07 per cento su base annua, dal 12,94 per cento di maggio. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria. Il tasso si è abbassato dal 9,61 al 7,74 per i beni primari, dal 37,61 al 32,83 per cento per i carburanti e l’elettricità, dall’8,11 al 6,66 per cento per i generi alimentari mentre è aumentato dal 10,83 al 10,88 per i prodotto manifatturieri. L’inflazione al dettaglio nello stesso mese di giugno è salita al 6,26 per cento su base annua, dopo il 6,3 per cento di maggio. Il livello è al di sopra dell’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale: quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. Per quanto riguarda il paniere alimentare, il tasso è salito al 5,15 per cento, dopo il 5,01 di maggio. (Inn)