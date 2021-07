Business news: Cina, investimenti esteri diretti aumentati di oltre il 28 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti (Ide) nella Cina continentale, in uso effettivo, sono aumentati del 28,7 per cento su base annua a 607.84 miliardi di yuan (90,96 miliardi di dollari Usa), nella prima metà di quest'anno. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Il valore è aumentato del 27,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono stati pari a 482,77 miliardi di yuan durante il periodo, in crescita del 33,4 per cento su base annua, mentre quelli nel settore dei servizi ad alta tecnologia sono aumentati del 42,7 per cento. Gli investimenti dai Paesi della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), sono aumentati del 49,6 per cento e quelli dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e dell'Unione europea (Ue) sono aumentati rispettivamente del 50,7 per cento e del 10,3 per cento nel primo semestre. Gli investimenti esteri effettivamente utilizzati dalle regioni orientali, centrali e occidentali della Cina sono aumentati rispettivamente del 29,7 per cento, del 33,6 per cento e del 6,1 per cento. (Cip)