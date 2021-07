Business news: TikTok è la quinta applicazione ad aver superato 3 miliardi di installazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma dell'intrattenimento cinese TikTok, conosciuta anche come Douyin, è la quinta applicazione ad aver superato tre miliardi di installazioni globali, secondo quanto riferito dalla società di monitoraggio Sensor Tower. Le altre quattro app a condurre il mercato sono WhatsApp, Messenger, Facebook e Instagram, tutte di proprietà del magnate statunitense Mark Zuckerberg. TikTok è stata l'app più scaricata e con il maggior incasso in tutto il mondo nella prima metà del 2021, raggiungendo quasi 383 milioni di installazioni per la prima volta e circa 919,2 milioni di dollari di spesa per i consumatori. L'app, sviluppata da ByteDance con sede a Pechino, ha registrato oltre 2,5 miliardi di dollari di spesa tra i consumatori di tutto il mondo dal suo lancio nel 2016. Solo altre quattro app sono riuscite a raggiungere lo stesso livello: Tinder, Netflix, YouTube e Tencent Video. (Cip)