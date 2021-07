Bosnia: Osce e Ue avviano programma per sostegno in contrasto alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentanza dell'Osce in Bosnia Erzegovina e l'ambasciata dell'Ue a Sarajevo hanno organizzato oggi un evento per la presentazione di un programma di assistenza nell'amministrazione della giustizia per la lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata. Il progetto è originato dalla Dichiarazione di Sofia, adottata al summit Ue-Balcani occidentali del 2018 nella capitale bulgara. Nel progetto, spiega il portale d'informazione "Sarajevo Times", saranno coinvolte anche le rappresentanze dell'Osce in Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo. Lo scopo principale del progetto è quello di combattere la corruzione nei Balcani, che mina la prosperità di lungo termine dei Paesi della regione.(Seb)