© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 18 luglio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4249m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: alta pressione che favorisce una bella giornata di Sole su tutto il nordovest, con cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Solo qualche addensamento sulle zone alpine ma praticamente senza fenomeni. Clima caldo, con massime sui 32-34°C non solo in Valpadana ma anche sulla Liguria, complice una componente del vento settentrionale e quindi più asciutta. Mar ligure poco mosso. (Rpi)