Germania: Laschet ride durante visita nei luoghi dell'alluvione, critiche sui social

- È polemica in Germania nei confronti del governatore del Land Nord Reno-Vestafalia e candidato alla cancelleria tedesca, Armin Laschet, ripreso mentre ride a Erftstadt, una delle città colpite dalle alluvioni che negli ultimi giorni hanno devastato la Germania, provocando oltre 130 vittime. Laschet si trovava in visita nella città di Erftstadt insieme ad altre autorità federali, fra cui il presidente Frank-Walter Steinmeier e la cancelliera Angela Merkel. Proprio mentre il capo dello Stato stava parlando, visibilmente rattristato, al termine dell’incontro con alcune squadre di soccorso, alle sue spalle si vede Laschet – probabilmente inconsapevole di essere ripreso dalle telecamere – mentre ride discutendo con alcuni esponenti politici del luogo. Il video, divenuto rapidamente virale sui social media, rischia di minare la campagna elettorale del candidato dell’Unione, l’alleanza fra Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), in vista del voto del 26 settembre. Non sono mancate le critiche, infatti, al governatore tedesco, il cui atteggiamento è stato ritenuto "cinico" e "inappropriato". (Geb)