Milano: Comune, Ztl Ascanio Sforza non è a pagamento

- In merito alla dichiarazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, il Comune di Milano precisa che la Ztl Ascanio Sforza non è una zona a traffico limitato a pagamento, ma - come specificato nel comunicato stampa diffuso da Palazzo Marino - in deroga al provvedimento sono consentiti il transito e la sosta solamente a residenti, domiciliati, velocipedi, mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, veicoli di supporto a manifestazioni, a eventi e a servizi essenziali, previa autorizzazione del competente Comando di zona della Polizia locale, veicoli adibiti alla pulizia e alla manutenzione stradale, taxi e veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non superiori ai nove posti limitatamente alle operazioni di carico e scarico passeggeri. (Com)