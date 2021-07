Imprese: Osservatorio “Mass media”, benefici per chi investe in comunicazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio avviato sul sito www.osservatoriotrend.eu ha mostrato dei dati interessanti che, seppure evidentemente parziali, offrono lo spunto per alcune prime riflessioni. Lo scenario imprenditoriale percepito dai giovani laureati pugliesi è complessivamente caratterizzato da una rappresentazione meno che sufficiente che sembra spiegare le scelte diffuse di cercare fuori dalla regione il proprio futuro lavorativo. Circa quattro soggetti su dieci considerano la qualità dell’innovazione delle imprese pugliesi poco sufficiente o del tutto insufficiente, mentre sono solo poco più di due soggetti su dieci a esprimere una valutazione positiva. Le risposte sino ad ora raccolte – la rilevazione sarà attiva almeno sino alla fine del mese di ottobre 2021 - mostrano valutazioni anche più negative in relazione alle attività di welfare aziendale. Inoltre la valutazione percepita dai giovani laureati peggiora ancora rispetto alla qualità della comunicazione delle imprese in generale; spiccano invece – e vengono valutate positivamente – quelle realtà aziendali che hanno profuso uno sforzo negli ultimi anni in termini di investimenti in comunicazione. I dati comunque sono parziali e impongono cautela: occorrerà attendere le analisi sui dati finali, raccolti dalla Prof. Letizia Carrera, che promuove il sondaggio attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici Uniba. (segue) (com)