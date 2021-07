Business news: Huawei, sostituzione sistemi telecomunicazioni negli Usa è "mossa geopolitica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huawei ha espresso delusione per la decisione da parte della Federal Communications Commission (Fcc) di sostituire le apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte dall'azienda cinese negli Stati Uniti. Huawei ha accusato la commissione di "ricorrere alle regolamentazioni per una presa di posizione geopolitica". La Fcc ha approvato un programma da 1,9 miliardi di dollari per sostituire tutti i sistemi elettronici per le telecomunicazioni prodotti da Huawei, da Zte e da altre aziende cinesi già installati negli Usa, citando "rischi per la sicurezza nazionale". Il programma prevede la sovvenzione dei costi in cui incorreranno le piccole società di telecomunicazioni statunitensi per sostituire le apparecchiature aziendali e "proteggere le reti statunitensi", hanno riferito i media di Washington. "Queste regole negheranno ai consumatori la connettività a banda larga, le possibilità di business, di istruzione, la risposta alle emergenze e costeranno soldi ai contribuenti senza fornire effettivamente una maggiore sicurezza", ha commentato Huawei. (Cip)