Roma: Gasparri (FI), giusta protesta attività commerciali su Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Hanno perfettamente ragione i commercianti, gli albergatori, gli artigiani che protestano per la richiesta di pagare la Tari a tariffa piena da parte del Comune di Roma. Molte di queste attività sono state chiuse per mesi e mesi. Non hanno prodotto rifiuti e ora si vedono richiedere una tassa a tariffa piena". Così in una nota il commissario romano di Forza Italia, senatore Maurizio Gasparri. "C’erano stati impegni del Comune e della Raggi - aggiunge - che vengono ancora una volta largamente disattesi. La conduzione grillina del Comune massacra imprese che andrebbero sostenute e soccorse. L'azione nazionale deve essere ancora più incisiva, ma gli enti locali non possono diventare torturatori di chi è chiamato a pagare tasse per attività non svolte e per il conferimento di rifiuti che non ci sono stati. Chiediamo il blocco immediato del pagamento della Tari. Lo faremo con iniziative locali e nazionali a difesa di un'economia produttiva che richiede risposte. E Roma deve fruire al più presto di ampie tutele come città d'arte. Sono stati stanziati dei fondi ma ne servono ancora di più. E da un Presidente del Consiglio romano ci attendiamo un'attenzione ai problemi della Capitale che sono poi gli stessi di tutte le città italiane, soprattutto di quelle dove la mancanza del turismo ha creato danni devastanti". (Com)