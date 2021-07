M5s: Conte, non possiamo lasciare che nostre riforme siano cancellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo lasciare che vengano cancellate le riforme che abbiamo realizzato. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s. "E' una questione di rispetto della democrazia, degli elettori", e una questione "di coerenza, che è fondamentale per alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e Movimento", ha aggiunto.(Rin)