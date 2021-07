Libano: partito presidente Aoun, "grande caos" senza rapida formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio politico della Corrente patriottica libera (Cpl) - il partito cristiano-maronita fondato dal capo dello Stato Michel Aoun - ha criticato oggi la rinuncia di Saad Hariri per formare il governo nove mesi dopo la sua nomina e ha messo in guardia dal "grande caos" che potrebbe generarsi nel caso in cui un nuovo esecutivo non venisse formato il prima possibile. "Ci rammarichiamo che il primo ministro designato si sia tirato indietro nove mesi dopo la sua nomina, invece di formare un governo che avrebbe affrontato le sfide economiche e finanziarie dei libanesi", ha affermato partito presieduto da Gebran Bassil in un comunicato stampa diffuso al termine della sua riunione settimanale. Sono state proprio le divergenze sulla composizione della squadra di governo tra Aoun e Hariri a far decidere al leader sunnita di gettare la spugna. "Chiediamo a tutte le forze e i blocchi parlamentari il massimo grado di responsabilità", ha chiesto il partito, in vista delle consultazioni parlamentari per la nomina di un nuovo primo ministro. (Res)