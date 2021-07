Lavoro: Conte, qualcuno vorrebbe smantellare Rdc per interessi di bottega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come M5s "abbiamo realizzato il Reddito di cittadinanza, che oggi qualcuno vorrebbe smantellare per interessi di bottega". Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s. ”Non è questa la strada per aiutare davvero gli italiani: miglioriamolo e rendiamolo davvero efficace e funzionante, soprattutto per la parte delle politiche attive del lavoro", ha aggiunto. (Rin)