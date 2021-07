M5s: Licheri, con Conte inizia un nuova era

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la presentazione del nuovo Statuto da parte di Giuseppe Conte si può veramente dire che questo sia l'inizio di una nuova era per tutta la comunità del Movimento 5 Stelle. Davanti alle sfide del terzo millennio occorreva una politica del terzo millennio. Avremo un Movimento giovane ed innovativo per strutture, network e valori, senza dimenticare le nostre radici. Un nuovo corso capace di valorizzare la nostra storia 'con forza e coerenza', per utilizzare le sue parole". Lo afferma, in una nota, l capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato Ettore Licheri. "Ma che sarà segnato da parole nuove e da una rafforzata struttura sia a livello nazionale che a livello territoriale, per dare impulso al rinnovamento di quello che è e resta il più importante progetto civico e politico di questo decennio - aggiunge -. La visione e la capacità di Giuseppe Conte, insieme a quelle di Beppe Grillo e attraverso la condivisione delle idee e dei progetti con i nostri portavoce e con i nostri iscritti, ci consentono di guardare al futuro con ottimismo, entusiasmo e responsabilità. Buon lavoro a tutti, si parte, destinazione 2050".(com)