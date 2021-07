Latina: Mauri-Rieti-Vanzini (Pd), errore dimissioni Zuliani, Pd è pronto a ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come siamo convinti - proseguono - che la scelta di sostenere il sindaco Coletta, che è maturata progressivamente, sia quella giusta per rappresentare i valori e gli obiettivi della comunità democratica e del mondo del centrosinistra. Nell'interesse della città e dei cittadini tutti. Tanto più di fronte a un passaggio elettorale che sarebbe un errore dare per scontato. Il Pd sarà protagonista con il proprio punto di vista e con proposte concrete per fare ancora di più e meglio. Lo spirito che siamo sicuri anima anche lo stesso Sindaco Coletta. Il modo migliore con cui il Partito Democratico farà tutto questo, in relazione anche ad altre forze politiche e a realtà attive nella società, lo decideremo insieme facendoci guidare dalla politica. E lo faremo perseguendo sempre l'unità di intenti e la condivisione interna. Dispiace che non si sia sentita nemmeno l'esigenza, prima delle dimissioni, di aspettare la riunione del Direttivo cittadino di Latina di Lunedì per affrontare insieme e a viso aperto le diverse questioni aperte. La riteniamo una mancanza di rispetto immeritata verso le donne e gli uomini che animano il PD. Le competenze e le energie positive all'interno dei democratici di Latina sono tantissime e verranno valorizzate al massimo, sia nel passaggio elettorale che in prospettiva futura". (segue) (Com)