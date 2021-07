Latina: Mauri-Rieti-Vanzini (Pd), errore dimissioni Zuliani, Pd è pronto a ripartire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condividiamo la scelta personale della consigliera Zuliani, ma non possiamo che rispettarla e prenderne atto. Vogliamo sperare che che non si traduca in una candidatura sotto altre insegne e con finalità contrapposte a quelle della comunità a cui proviamo con tutte le nostre forze a dare voce e che è stata, fino a ieri, la sua stessa comunità. Il Partito Democratico - concludono Mauri, Rieti e Vanzini - sta affrontando questa fase difficile a testa alta, consapevole del proprio compito e deciso a dare il meglio di sè. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi e li raggiungeremo utilizzando le tante qualità e forze di cui disponiamo". (Com)