Italia-Francia: lunedì a Roma incontro delle commissioni Esteri dei Parlamenti

- Le commissioni Esteri della Camera dei deputati e dell'Assemblée Nationale si incontreranno a Roma lunedì 19 luglio per il secondo incontro della "cooperazione strutturata" avviata tra le due commissioni per contribuire al rafforzamento dell'intesa strategica tra Francia e Italia, al centro anche del recente incontro di Parigi dei presidenti Macron e Mattarella e in vista del Trattato del Quirinale. Lo riferisce una nota stmapa. Al centro di questo secondo incontro delle Commissioni Esteri due temi: l'impegno di Francia e Italia per la stabilità del Mediterraneo e per una nuova politica migratoria dell'Unione europea. Martedì 20 alle ore 14.30, i due presidenti delle commissioni Jean-Louis Bourlanges e Piero Fassino incontreranno stampa e media a Palazzo Farnese per informare delle conclusioni dell'incontro.(Com)