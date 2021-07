Milano: De Chirico (FI) su Lirico, riapertura con quattro anni di ritardo per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con ben quattro anni di ritardo il sindaco annuncia che a settembre verrà riaperto il Teatro Lirico, giusto in tempo per la campagna elettorale”. Questo il commento in una nota del consigliere comunale di Forza Italia a Milano, Alessandro De Chirico. “Temo - prosegue l’azzurro - sia l'ennesima occasione per gettare fumo negli occhi dei milanesi dopo un quinquennio a far promesse mai mantenute. Sala si è fatto prendere dalla ‘candidite’, l'ansia di chi ha paura di non farcela. In città sono stati aperti decine di cantieri dopo anni di immobilismo. In piazza Frattini hanno raggiunto l'apice tagliando il nastro della rimozione di un paio di cesate mentre i lavori della M4 sono tutt'altro che finiti”. “Povero Beppe, lo capisco, Luca Bernardo è un competitor molto noto in città, amato anche dai salotti buoni del centro, che non pensa molto ai fronzoli da social network. Sarà dura per Sala digerire la sconfitta e trovare un lavoro, anche se ammetto che da influencer potrebbe avere un futuro”, conclude De Chirico.(Com)