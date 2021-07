Difesa: Regno Unito, Forze speciali verso nuovi compiti per contrasto Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze speciali britanniche saranno impiegate in una nuova missione volta a contrastare le minacce provenienti dai "grandi Stati avversari", come Russia e Cina. Lo ha dichiarato il brigadiere della Marina militare del Regno Unito, Mark Totten, citato dal quotidiano "The Times". Secondo Totten, che guida un'unità da 4.000 soldati della Marina militare britannica, i suoi uomini assumeranno alcuni dei compiti del Servizio speciale dell'aeronautica e del Servizio speciale navale, che in cambio saranno in grado di concentrarsi su "rischi più elevati". "Quello che saremo in grado di fare è di permettere alle Forze speciali di concentrarsi su missioni più difficili e complesse, contrastare la Russia e la Cina", ha dichiarato Totten.(Rel)