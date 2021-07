Filippine: il senatore Pacquiao destituito da leader del partito al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore ed ex star della boxe Manny Pacquiao è stato estromesso oggi dalla guida del Partito democratico delle Filippine (Pdp-Laban), prima forza politica del Paese, dopo che nelle scorse settimane aveva criticato il presidente Rodrigo Duterte per il suo atteggiamento nei confronti della Cina. Lo riferiscono i media locali. Pacquiao, 42 anni, è considerato un potenziale candidato alla presidenza in vista delle elezioni del prossimo anno, alle quali Duterte potrà presentarsi solo come candidato alla vice presidenza. In passato era stato tra i più accaniti sostenitori dell’attuale capo dello Stato e aveva appoggiato sia la sanguinosa guerra al traffico di droga che la reintroduzione della pena di morte. (segue) (Fim)