Lazio: assessore Sviluppo economico, concluso percorso per ok consorzio industriale unico regionale

- "Il Lazio avrà il suo Consorzio Industriale Unico, il più grande in Italia. Con il sì dell'assemblea di Rieti si è concluso oggi il percorso che ha visto tutti e cinque i Consorzi industriali attualmente esistenti nelle provincie, dare l'approvazione alla fusione e alla nascita di un Consorzio Industriale Unico Regionale". Lo dichiara in una nota Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione della Regione Lazio. "È un grande risultato - aggiunge - frutto del lavoro che la Regione ha condiviso con i protagonisti dei territori, enti locali e associazioni di categoria. Voglio ringraziare i presidenti e le assemblee dei cinque Consorzi, insieme abbiamo messo le basi per dare al comparto produttivo laziale un assetto gestionale tra i più avanzati in Italia. È una grande opportunità per rendere il tessuto economico del Lazio più forte, più competitivo e più attrattivo e per fare un importantissimo passo avanti verso un nuovo modello di sviluppo per la Regione".(Com)