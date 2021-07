© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi “questo progetto ha bisogno di nuova linfa, di ritrovare quella caparbietà, quello spirito che lo hanno portato a essere forza trainante per il cambiamento del Paese”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s.(Rin)