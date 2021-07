Corea del Nord: il Messico vuole ristabilire le relazioni diplomatiche con Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha intenzione di ristabilire relazioni diplomatiche e commerciali con la Corea del Nord. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard durante un incontro con i giornalisti a margine di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. “Noi rispettiamo tutti i governi e vogliamo anche riaprire le relazioni con la Corea del Nord, come con qualsiasi altro Paese”, ha affermato il capo della diplomazia messicana pur ammettendo che il regime di Kim Jong-un ha commesso violazioni del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu conducendo test nucleari e lanciando missili balistici a lungo raggio. Considerato un potenziale candidato alle prossime elezioni presidenziali in Messico, Ebrard sembra strizzare l’occhio alla base del partito Morena mostrando di perseguire una politica estera indipendente dagli Stati Uniti. Nella stessa riunione del Consiglio di sicurezza, ha fatto appello alla fine dell’embargo Usa su Cuba.(Nys)