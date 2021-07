M5s: Conte, Movimento riparte con nuovo slancio e forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 stelle riparte con nuovo slancio e nuova forza. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s. “Sono stati mesi difficili, abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento e anche di stanchezza, ma abbiamo saputo superarli. Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5s soffia ancora: il vento delle battaglie che verranno”, ha sottolineato.(Rin)