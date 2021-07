© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nuovo statuto ci sono “le basi per rilanciare la nostra azione comune: la piena agibilità politica del presidente del Movimento, una chiara separazione tra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook per presentare il suo progetto di rinnovamento per il M5s.(Rin)