M5s: statuto, sede legale a Roma, due contrassegni utilizzabili autonomamente (2)

- All’associazione “Movimento 5 stelle”, prosegue lo statuto, sono abbinati i seguenti contrassegni utilizzabili autonomamente, così definiti: “linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura ‘Movimento’, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura ‘IlBlogdelleStelle’. “Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura ‘Movimento’, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta in carattere bianco ‘2050’. Detti simboli sono rappresentati nella riproduzione grafica riprodotta in calce. La modifica del simbolo non costituisce modifica del presente Statuto”. (Rin)