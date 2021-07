Cuba: presidente Diaz-Canel, falsità e disinformazione sui disordini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cubane hanno interrotto l’accesso dei cittadini a internet per tre giorni in risposta alle manifestazioni. A partire da mercoledì scorso, i servizi internet sono stati ripristinati ma per le reti 3G e 4G resta bloccato l’accesso a social e app di messaggistica come Facebook, WhatsApp e Twitter. Secondo Diaz-Canel, le “menzogne” di questi giorni non sono frutto di “un errore o di una casualità”, ma sono “un freddo calcolo da manuale di guerra non convenzionale”. Il riferimento è agli Stati Uniti, che il presidente cubano ritiene essere dietro le proteste. (Mec)