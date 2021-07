Germania: presidente Steinmeier, lavorare risolutamente contro il cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo lavorando risolutamente contro il cambiamento climatico, "saremo in grado di far fronte ai fenomeni atmosferici estremi". Lo ha dichiarato il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, parlando durante la visita di oggi nelle località della parte occidentale della Germania colpite dalle violente alluvioni dei giorni scorsi che hanno causato oltre 130 vittime. "In questi ore e giorni è importante che mostriamo solidarietà con coloro che sono stati privati di tutto dalle inondazioni", ha affermato il capo dello Stato, evidenziando l'importanza del sostegno offerto dal governo federale e da quelli locali anche nell'ottica della ricostruzione. "Nell'ora del bisogno il nostro Paese è unito", ha sottolineato Steinmeier. La visita di Steinmeier nelle regioni della Renania-Palatino e del Nord Reno Westfalia precede quella in programma per domani da parte della cancelliera Angela Merkel. (Geb)