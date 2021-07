Usa: bloccato tentativo cinese di acquistare macchine olandesi per microprocessori avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno bloccato il tentativo di alcune aziende cinesi di acquistare dal gruppo olandese Asml dei macchinari essenziali per la produzione di microprocessori avanzati. Lo rivela oggi il “Wall Street Journal”. Le macchine, che utilizzano sistemi di litografia ultravioletta estrema (Euv) e che pesano circa 180 tonnellate l’una, sono uniche nel loro genere e vengono utilizzate da alcune delle più importanti compagnie tecnologiche al mondo, come Intel, Samsung, Apple e la taiwanese Tsmc. La Cina avrebbe voluto acquistare le macchine, dal valore di 150 milioni di dollari l’una, per i propri produttori nazionali, in modo che Huawei e altre aziende tecnologiche possano alleggerire la propria dipendenza da fornitori stranieri. L’Asml, scrive il “Wall Street Journal”, non ha tuttavia venduto un singolo prodotto perché i Paesi Bassi, su pressione degli Stati Uniti, hanno rifiutato la concessione della licenza per l’esportazione in Cina. (segue) (Nys)