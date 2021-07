Usa: bloccato tentativo cinese di acquistare macchine olandesi per microprocessori avanzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti governative citate dal quotidiano, l’amministrazione del presidente Joe Biden ha giustificato il proprio intervento per ragioni di sicurezza nazionale. Ma era stata già l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, prima ancora, a identificare il valore strategico dei macchinari Euv olandesi. Si tratta di un nuovo capitolo del lungo braccio di ferro tra gli Stati Uniti e i colossi cinesi del digitale come Huawei, azienda che secondo Washington verrebbe utilizzata da Pechino per condurre attività di spionaggio all’estero. In settimana la Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) degli Stati Uniti ha concesso il via libera per la sostituzione di tutte le apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte dall'azienda cinese negli Usa, un’operazione dal costo stimato in 1,9 miliardi di dollari. Huawei ha accusato la commissione di "ricorrere alle regolamentazioni per una presa di posizione geopolitica". (Nys)