Decreto Semplificazioni: Benamati (Pd), 30 per cento quota pneumatici ricoperti per le Pa buon risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Benamati, capogruppo Pd in commissione Attività produttive di Montecitorio, esprime "soddisfazione per l'approvazione nelle commissioni di merito dell'emendamento al Dl semplificazioni, nella riformulazione prevista dal governo, che innalza al 30 per cento la quota di pneumatici ricoperti da acquisire nelle gare effettuate dalle pubbliche amministrazioni. In dettaglio, interessati alla misura sono le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati. Tale obbligo, pur con l'esclusione dei veicoli della difesa, delle forze di polizia e di emergenza, segna un punto importante a favore dell'economia circolare e dell'ambiente nonché del lavoro di molte pmi italiane", sottolinea Benamati, precisando che "anche la nullità della quota di acquisto per la parte riservata ai pneumatici ricostruiti, dove tale riserva non sia rispettata, è un ulteriore è importante passo avanti".(Com)