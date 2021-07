Scuola: approvata l'intesa per il Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni - informa la nota - verranno informate preventivamente sull'ammontare delle risorse loro assegnate nel 2021, 2022, 2023, per poter effettuare una programmazione pluriennale, elaborata secondo modelli standard condivisi dalla Conferenza Unificata. Successivamente, la comunicazione preventiva del budget avverrà anche per gli anni 2024 e 2025. Inoltre, il Piano offrirà strumenti di autovalutazione e programmazione alle Regioni e alle Province autonome, per misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici. È confermato l'impegno dei Comuni e delle Regioni a cofinanziare il Sistema, almeno per il 25 per cento del budget regionale assegnato. Viene istituita una quota perequativa di solidarietà, strutturale e stabile, pari al 20 per cento del totale nazionale, destinata prevalentemente alle Regioni del Mezzogiorno: più di 60 milioni di euro saranno assegnati annualmente in aggiunta alle Regioni che hanno una copertura di servizi educativi (ad esempio asili nido), rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale. (segue) (Com)