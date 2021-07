Omofobia: Gasparri (FI), Zan e Letta impediscono legge equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul disegno di legge Zan "si conferma la tendenza della sinistra al delirio di onnipotenza. In questo caso i protagonisti sono l'intollerante Zan e l'inutilmente ostinato Enrico Letta". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del comitato di presidenza di Forza Italia. "È evidente che numeri per approvare il testo così com'è non ci sono. Basterebbe fare delle modifiche. Cancellare l'autodichiarazione di genere, una autentica follia, prevista dall'articolo 1. Rivedere la norma dell'articolo 4 sul reato d’opinione, ambigua e tale da lasciare al giudice un eccessivo margine di discrezionalità. Evitare che i bambini, privati dell'educazione sessuale, debbano vedersi imposta all’età di sei anni l'educazione transessuale nelle scuole. 1, 4 e 7 sono i numeri che Letta si ostina a non voler giocare in questo confronto democratico", sottolinea Gasparri, secondo cui "ci sono difetti anche in altri articoli, come il 2 e l’8. Ma se si modificassero o cancellassero l’1 il 4 e il 7, una legge che inasprisse le sanzioni nei confronti di chi pratica discriminazioni e violenze per pregiudizi sessuali si potrebbe varare rapidissimamente. La verità è che Zan e le sue lobby condizionano il dibattito per piantare bandierine ideologiche e Enrico Letta fa il Sancho Panza della situazione. Andranno a sbattere contro i mulini a vento. Saranno sconfitti platealmente sull'articolo 1. Il che non avverrà nemmeno tanto presto. La settimana prossima ci sarà solo discussione generale, poi si passerà a dei decreti che sono molto più urgenti e il tempo scorrerà. Chi impedisce una legge equilibrata sono Zan, Letta e company. I nemici della democrazia e del rispetto del Parlamento. Sono i falsi paladini della tolleranza ma gli autentici predicatori e praticanti della intolleranza nemica del Parlamento e della democrazia”, conclude Gasparri. (Com)